Lasne desmenteix que l'acord d'associació pugui comportar un augment dels delictes

Andorra la VellaLes mesures actuals de control de la immigració no es veuran afectades per l'acord d'associació amb la UE. Això és el que explica el director de la policia, Bruno Lasne, als micròfons d'RTVA. Concretament, aclareix que els mecanismes legals que actualment fa servir Andorra per garantir la seva seguretat no es veuen afectats per les polítiques comunitàries. Això fa referència a les expulsions administratives, foragitament i denegacions d'entrada.

Des de la direcció de la policia apunten, per tant, a què l'apropament a Europa no ha de comportar un augment dels delictes.