Li deneguen la pensió i quedar-se la casa perquè la convivència no està registrada

Andorra la VellaUna parella que vivia en comú, però no estava legalitzada com de fet ni estaven casats ni amb fills es van separar. La dona va sol·licitar l'ús del domicili familiar, que l'home l'havia d'abandonar amb la major brevetat enduent-se els seus efectes estrictament personals i fixant que l'havia de satisfer mensualment 1.000.- €. L'home va recórrer perquè considerava que com la unió no estava legalitzada no se li poden aplicar les mesures previstes per als processos de separació familiar. La Batllia li va donar la raó.

La dona va presentar un recurs d'apel·lació, defensant que "les premisses relatives als processos de família resultaven aplicables per analogia al present supòsit amb independència de la formalització legal de la unió que mantenien les parts; que la convivència entre les parts era inqüestionable i s'havia desenvolupat durant més de 25 anys en què mantingueren una relació anàloga a la matrimonial havent fins i tot atorgat un document públic de manifestacions on destacaven que d'ençà del 1997 convivien".

Considerava que "la decisió de la Batllia vulnerava el principi d'igualtat, referint que les unions de fet eren en l'actualitat una realitat social, que havia de ser protegida jurídicament, sense que la diferència que entre aquesta situació i el matrimoni existien, pogués justificar de la diferència de tracte existent".

El Tribunal Superior tampoc ha donat la raó a la dona. Ha establert que "a diferència del matrimoni o de les unions estables de parella, l'extinció de les parelles de fet no registrades no es troba sotmesa a cap mena de formalisme declaratiu (judicial o registral) sinó que depèn de la voluntat exclusiva dels contraents. En conseqüència, el principi d'igualtat que s'invoca no pateix cap menyscapte atès que en definitiva les situacions jurídiques resulten diverses, sense que, per tant, res es pugui retreure a la resolució dictada quan fixa un règim dual de tractament de les controvèrsies entre les parts en funció de la naturalesa de la relació existent".