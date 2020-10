Sense límit d'aforament però amb mascareta

Les estacions de Grandvalira i Ordino Arcalís han presentat aquest dimarts les mesures de prevenció contra la Covid-19 per a la temporada 2020-2021. Es tracta d'un pla de prevenció que pretén garantir un entorn segur, tant per als turistes com per als ciutadans del país. D'aquesta manera, segons s'informa a través d'un comunicat, no serà necessari cobrir el rostre durant el descens en la pràctica de l'esquí i l'snowboard, tot i que es recomana l'ús de la mascareta; als remuntadors, a les zones d'espera i als embarcaments de les instal·lacions mecàniques sí que serà obligatori el port de la mascareta per a tots els majors de 6 anys, així com en espais tancats, edificis i zones comunes com restaurants, escoles, botigues i taquilles; no està previst limitar l'aforament a les pistes ni als remuntadors, tot i que s'instauraran mesures de distanciament social "en els punts més crítics"; en els espais tancats sí que s'haurà de garantir la distància d'1,5 metres entre persones i s'implantarà un sistema de gestió a les zones d'espera; es reforçarà el servei de neteja i desinfecció dels espais comuns; els telecabines comptaran amb un sistema fotovoltaic que eliminarà el virus i els bacteris; hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic a la zona d'embarcament dels telecabines i en tots els edificis i restaurants, i l'escola d'esquí i d'snowboard adaptarà els protocols tècnics d'ensenyament per garantir la seguretat dels clients i els monitors.

Altres de les principals mesures que s'impulsaran, sota la certificació de les companyies Bureau Veritas i OCA, tenen a veure amb què es practicaran tests regularment al personal dels dominis esquiables, així com als treballadors del sector turístic i al vinculat al comerç, per tal de garantir la seguretat de la població, dels treballadors de les estacions i dels visitants. A més, Grandvalira Resorts preveu obrir el 100% de les seves pistes aquest hivern, sempre que les condicions de neu ho permetin, i s'oferirà als clients una assegurança per dia a un preu assequible que cobrirà les depeses de l'esquiador en cas de ser un cas positiu de coronavirus. Amb tot, els dos dominis també posaran en marxa una política de flexibilitat total amb el client que permetrà cancel·lar de forma gratuïta les seves reserves fins 24 hores abans de fer-se efectives.

Així mateix, des de Grandvalira Resorts es recomana que la compra i reserva d'entrades amb allotjament es facin en línia a través del portal www.grandvalira.com, que s'utilitzi el forfet de temporada o el forfet Plus per anar directament al remuntador, i que els pagaments es facin mitjançant una targeta de crèdit a través del 'contactless' per evitar així la manipulació d'efectiu per part del personal. Tanmateix, l'estació també minimitzarà enguany l'ús de planigrafies i materials informatius en paper i, per tant, es recomana l'ús de les aplicacions mòbil de Grandvalira i d'Ordino Arcalís per mantenir-se informat i consultar el mapa de pistes.