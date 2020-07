El comú limita a 300 corredors la OTSO Travessa d'Encamp

La OTSO Travessa d’Encamp no només serà especial per obrir la temporada de curses de muntanya d’estiu a Andorra, sinó també perquè, per primera vegada, una competició d’aquestes característiques es posarà a prova per vèncer la Covid-19. Durant la presentació de la 37a edició de la cursa, els organitzadors han explicat que s’ha limitat la participació de corredors a 300 persones, malgrat que gairebé un centenar d’interessats van intentar inscriure’s després de tancar-se el registre. “Per una qüestió de seguretat i prevenció es va decidir posar un topall d’inscripcions”, ha recalcat el conseller de Joventut i Esports, Xavier Fernández. Tot i que la normativa preveia que hi podien participar fins a 400 persones, “s’ha tingut en compte la presència de les famílies i els assistents de la cursa”, ha afegit Fernández. Val a dir que el 54% dels participants són residents al país i un 45% dels inscrits vindran de fora del Principat.

Com la travessa serà un dels primers esdeveniments esportius del país després del confinament, es prendran totes les mesures sanitàries implantades pel Govern. “L’ús de la mascareta serà obligatori quan els corredors estiguin a les zones comunes. Segons ha explicat el director tècnic de la Federació Andorrana de Muntanyisme, Carlo Ferrari, “després de parlar-ho molt, ja que és un tema sensible tant per als esportistes com al personal sanitari, s’ha decidit que els participants sortiran de manera individual per evitar aglomeracions”. En aquest sentit, ha detallat que “les sortides es faran cada 20 segons. Com a molt tard el divendres, publicarem l’horari de sortida dels participants. Intentarem ser justos amb els corredors professionals per evitar greuges i dins d’aquest grup farem un sorteig per definir els temps de sortida de cadascú”. Ferrari ha explicat que s’ha descartat fer sortides en grups de 10 corredors, “per evitar que haguessin de dur la mascareta a l’inici de la cursa”. Les diferents categories de les curses començaran a les 8.30h del diumenge 19 de juliol i s’iniciaran de manera esglaonada. Entre d’altres mesures sanitàries que ha detallat la responsable d’OTSO, Liliana Ochoa, es troba la de donar els plàtans sense pelar i les barretes energètiques sense obrir per evitar el contacte, i ha recordat que en els punts d’avituallament, “els corredors també hauran d’anar amb la mascareta”.

Familiars i assistents podran seguir part del recorregut, que els corredors professionals esperen fer en dues hores i mitja, des del punt entremig del Funicamp. A més, hi haurà repartits tres punts de la Creu Roja Andorrana per si és necessària l’assistència d’algun participant. A la plaça dels Arínsols hi haurà el ‘Village’ obert des de dissabte a la tarda amb un concert de Els Pali, una ‘Pasta party’, així com parades d’empreses de material esportiu. La cursa també té una vessant solidària i cada euro de la inscripció es donarà a Unicef Andorra.

Per la seva banda, els corredors professionals que apadrinen la OTSO Travessa d’Encamp, Sabrina Solana i Pau Capell, han destacat la diversitat del recorregut d’enguany, que no són els originals i es poden consultar a la web del comú encampadà. “Has de ser un esportista molt polivalent per enfrontar-te a la cursa d’aquest 2020. Ha estat un any atípic i tots estem una mica a l’expectativa de veure en quin estat de forma estem”, ha dit Solana. Capell ha manifestat la seva voluntat de “gaudir de la muntanya i començar la nova temporada amb bon peu.

Des del comú admeten que donada la situació s’havien plantejar fer la cursa al setembre o l’octubre, però finalment la contenció de la pandèmia al Principat ha fet possible celebrar-la al juliol. Amb la travessa, Encamp reactivaria les activitats esportives que celebren el títol de Vila Europea de l’Esport 2020.