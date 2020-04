El sector veu amb bons ulls una limitació de l'aforament a bars i restaurants però tem l'impacte econòmic

La possibilitat que l' aforament a bars i restaurants es vegi reduït un cop puguin retornar a l'activitat és vist de bon ull per una part del sector, que fins i tot creu que pot ser una oportunitat a nivell d'imatge. Òbviament, reconeixen que això tindrà un impacte econòmic en les caixes que puguin fer els negocis però també assenyalen el fet que en un principi potser no hi haurà tampoc molts clients.

D'aquesta manera, el director de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA), Jordi Pujol, destaca que el que cal tenir en compte és que "han de prevaldre les mesures sanitàries" i creu que instaurar cert tipus de protocols en aquest sentit pot, fins i tot, beneficiar el sector ja que es pot donar la imatge de zona segura de cara als clients. En el mateix sentit es manifesta un empresari del sector, Pepe Cerezo, propietari de la pizzeria Venècia i el Bare Nostrum de Sant Julià de Lòria, que explica allò que els diguin que hagin de fer els semblarà bé, perquè el que cal ara “és poder retornar el més aviat possible a l'activitat" tot tenint present i respectant aquestes mesures que es puguin establir i, òbviament, adaptant-se a aquesta nova realitat.

Pujol destaca que Andorra Turisme està treballant en tots aquests aspectes i que esperen que se'ls comuniqui com hauran de procedir. Reivindiquen, en tot cas, que la realitat dels hotels no és la mateixa que la dels bars i restaurants i que serà més "complex" gestionar aquests protocols en establiments hotelers ja que disposen de molts més espais i, a més, hauran d'organitzar el personal en funció de certes casuístiques com pot ser que s'anul·lin els bufets lliures i s'hagi de donar servei al client a taula. També caldrà veure, per exemple, com es gestiona aquest possible aforament limitat en altres zones comunes. Pel que fa als restaurants i cafeteries fora dels hotels, Pujol assenyala que potser no tindran aquesta problemàtica amb el personal i que el que cal tenir en compte és que l'impacte no serà el mateix en locals amb deu que amb 40 taules.

Altres empresaris del sector, com Angelo Guitard, de pizzeries Angelo, entre altres establiments, manifesten que òbviament les mesures que s'implantin s'hauran d'adoptar però es mostra especialment preocupat per l'impacte econòmic i considera que si han de limitar l'aforament també haurien de veure reflectida la repercussió d'aquesta reducció en ajudes, com per exemple, rebaixes dels lloguers. "El futur és incert", manifesta, afegint que en alguns casos a certs establiments potser no els surt a compte obrir amb un aforament molt imitat ja que no cobriran despeses.