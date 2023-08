Limitar la inversió estrangera al sector immobiliari: Una opció per Ramón Lladós

Andorra la VellaEl Ministeri de Finances d'Andorra veu en els convenis per evitar la doble imposició una eina clau per a la diversificació, incloent-hi un dels termes més sonats en els últims temps: la inversió estrangera.

Tal com informa RTVA, amb les formacions polítiques que fins i tot demanen moratòries per refredar i estabilitzar el mercat immobiliari, el ministre Ramon Lladós considera que és el moment d'orientar millor la inversió estrangera cap als sectors i països que generen més riquesa pel país, amb un focus en limitar les inversions en àrees com l'immobiliari. El ministre destaca l'impacte positiu de la inversió estrangera en el creixement d'Andorra.