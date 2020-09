Una llei per avançar en la diversificació de l'agricultura i la ramaderia

El Govern treballa amb la voluntat que de cara a la primavera vinent pugui entrar a tràmit parlamentari una nova llei de ramaderia i agricultura. El text ha de servir, tal com explica la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, per avançar cap a la “diversificació” del sector apostant per “la qualitat, el benestar animal i la transparència cap al consumidor”. De moment, des del ministeri s’han copsat ja les demandes dels pagesos i també s’ha demanat els comuns que s’incorporin en el treball d’aquesta llei “en el moment més previ”, segons assenyala Calvó.

La titular d’Agricultura detalla que en les trobades amb els representants del sector es van posar sobre la taula algunes demandes com ara “que s'adaptés la normativa urbanística perquè fos possible construir explotacions agrícoles que permetin un maneig fàcil dels animals i que fossin amortitzables”. També han sol·licitat una facilitació administrativa en l’àmbit del comerç. En aquest sentit, Calvó detalla que alguns pagesos que han apostat per la diversificació es troben amb algunes dificultats administratives per a la venda de les seves petites produccions. Per tant, aquesta i la urbanística són dues de les qüestions que es volen tractar amb els comuns per mirar d’incorporar canvis en la llei.

Així, la ministra detalla que les corporacions comunals són les gestores del territori de muntanya i que han de ser conscients de la necessitat que es mantingui l’activitat ramadera. “Amb ells hem de parlar d'una gestió més centralitzada de les pastures; d'urbanisme; de comerç i després del suport que es pugui donar entre les ajudes del Govern” i les que atorguin els comuns, concreta la ministra. En aquest sentit, recorda que des del ministeri s’està apostant per impulsar canvis en el sistema d’ajuts “que han d’anar encarats cap a la millora de la qualitat i del benestar animal” i també cap al reconeixement de la producció certificada. La voluntat és que “el maneig de les explotacions, la comercialització, la distribució, etcètera” siguin més senzills amb les eines que des de l’administració es puguin posar en marxa. “Aquest full de ruta l'hem fet amb ells (amb el sector) i la llei recollirà el que han demanat perquè són els coneixedors del que necessiten i per tant és el que nosaltres introduirem al text”, concreta la ministra.

Calvó recorda que “ara és el moment” de fer aquesta modificació legislativa, ja que des d’Agricultura es volen posar les bases per facilitar la diversificació i la pervivència del sector. En aquest sentit, recorda altres accions que ja s’han impulsat, com el reglament de reconeixement de la producció ecològica i que ja ha generat interès en el sector, ja que alguns productors ja han contactat el ministeri per saber quins tràmits han de fer.