El lleuger repunt de la inversió estrangera dona oxigen als immobiliaris

Andorra la VellaDes del 23 de setembre del 2023 la situació de bona part de les agències immobiliàries era complicada. No ben bé des del principi, perquè venien d'una època daurada de vendes, però a mesura que anaven passant els mesos arribaven les dificultats. El 23 de setembre va entrar en vigor la moratòria a la inversió estrangera. Sense pisos de lloguer al mercat i amb poc inversor nacional, van ser cinc mesos de travessia pel desert (la moratòria es va aixecar al febrer del 2024). I han estat sis finalment perquè els inversors estrangers han estat una mica a l'expectativa perquè ja tenen cert recel, segons les diverses fonts immobiliàries consultades respecte a com oscil·la l'escenari per als forans a Andorra.

A partir de la segona quinzena de març s'ha tornar a animar el mercat de venda d'habitatges. A diverses agències, segons les mateixes fonts, els ha arribat l'aire just quan estaven a punt d'ofegar-se. Com a mínim, indiquen les fonts, s'han reactivat les visites i l'interès. Ara cal veure com afectarà la nova imposició a la compra d'habitatges per part d'estrangers. Va d'un 3 a un 10% del preu segons les unitats que es comprin. El més habitual és una i tindria un 3%. El sector confia en què no sigui un factor decisiu en la reactivació de les compres perquè l'interès dels estrangers en invertir a Andorra sembla, segons les fonts, que continua.