La lleva del 17-19 ja té feina

La necessitat de personal qualificat per fer front a la crisi de la Covid-19 ha fet que s'activi a professionals de la sanitat que no exercien, ja sigui perquè no trobaven feina, perquè es dedicaven a una altra activitat o bé perquè ja s'havien retirat. La situació d'emergència sanitària que es viu actualment, però, ha fet canviar radicalment el panorama.

Especialment entre el grup de 31 infermers i infermeres titulats a la Universitat d'Andorra de les promocions 2017-2019, que fa uns dies van denunciar a l'Ara que no podien exercir fora del país perquè no aconseguien homologar la titulació. Finalment, alguns d'aquests professionals han rebut l'acreditació per part del Govern espanyol en virtut de la qual es convalida la seva titulació.

Fins ara els oferien feina d'auxiliars, de manera que tot i tenir la qualificació d'infermeria havien de treballar en condicions i un salari inferior al que els correspondria per la seva categoria professional. "La crisi de la Covid-19 ho ha canviat tot, i malgrat que hauria preferit que això mai hagués anat així, estic molt contenta i motivada de poder ajudar la gent i contribuir a combatre aquesta pandèmia fent tasques d'infermeria", ha explicat una de les afectades.