La batlle deixa en llibertat provisional Gea i l'extresorer de la FAF

L'ex-secretari general de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) Tomàs Gea i l'extresorer José García han quedat en llibertat provisional aquest dijous després que la batlle que instrueix el cas hagi decidit retirar les mesures cautelars que restringien la seva llibertat, segons informa RTVA. Per a la batlle, entre altres aspectes, els moviments dels dos encausats de l'operació Cautxú no suposen cap perill per la investigació en curs.

Així i tot, a Garcia se li ha retirat el passaport, després de sortir del centre penitenciari, per la qual cosa no li serà permès sortir del Principat. A banda, s'haurà de presentar davant la seu de la justícia el primer dia hàbil de cada mes. Gea, en canvi, es trobava en arrest domiciliari des de feia cinc mesos ja que presentava un estat de salut delicat, raó per la qual va ser excarcerat del centre penitenciari.

Gea i García estan acusats, presumptament, d'apropiació indeguda, administració deslleial i defraudació a la CASS. Garcia es va entregar voluntàriament a la Batllia el 23 de maig per respondre del que se l'estava acusant. En el cas de Gea, va ser detingut en el marc de la investigació policial a la seu de l'entitat.