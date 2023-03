Un llibre per a petits i grans per conscienciar i entendre la prematuritat

Andorra la Vella'Gael. Un petit valent' és el títol del llibre que Oriol Jové, pare d'un fill prematur extrem que va néixer al cap de sis mesos de gestació, vol presentar al públic amb l'objectiu de conscienciar i donar a entendre què representa la prematuritat i quines són les dificultats a les quals han de fer front els progenitors durant el procés de creixement dels seus fills. Segons explica l'autor, es tracta d'un relat "ple d'optimisme i amb un missatge esperançador" que inclou tant una primera part per a infants, on es poden trobar una seixantena d'il·lustracions fetes a mà que pretenen adreçar un missatge positiu als més petits, com una segona per als pares, on es recullen textos de suport propis, però també d'entitats i institucions relacionades amb els nadons prematurs.

El projecte fa mesos que està concebut, però per tal que sigui una realitat es necessita suport econòmic. És per això que l'autor, a través de la plataforma 'GoFundMe', ha iniciat una campanya de finançament col·lectiu que té la finalitat, en primer lloc, que totes les persones que hi col·laboren puguin tenir el seu exemplar i, en el cas d'arribar al límit fixat, situat en 2.600 euros, contribuir econòmicament amb alguna acció relacionada amb el món prematur. L'aportació mínima a la campanya és de 18 euros, un import que, precisament, és el necessari per a la confecció de cada exemplar. Després de pocs dies de posar en marxa l'acció, ja s'han superat el centenar d'euros.

Jové explica que la voluntat del llibre no és arribar només a persones que han passat per una situació similar a la seva, sinó que també busca arribar al públic general per tal de crear una "comunitat". De fet, apunta que "és el llibre que m'hagués agradat trobar el primer dia i la llum que es necessita quan tot es veu molt complicat i confús". Fins a la data, la venda de cada unitat s'adreça a la població d'Andorra, però també de Catalunya. Les donacions que es rebin a través de la campanya, per tant, "ens ajudaran molt per al seu creixement i per a futurs projectes altruistes", conclou l'autor.