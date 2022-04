Els llibreters esperen un Sant Jordi millor que el de l'any passat

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 14 d'abril de 2012, va ser notícia...

El proper dilluns 23 d'abril Andorra també celebrarà la Diada de Sant Jordi, i enguany s'han preparat, a banda de les fires habituals, animacions a la plaça del Poble i diverses activitats. La plaça coprínceps d'Escaldes-Engordany comptarà amb una quinzena de parades i la plaça del Poble d'Andorra la Vella assoleix el seu màxim de participació amb 33 estands. Les expectatives dels llibreters són que la jornada sigui millor que la de l'any passat, ja que tal com recorda la propietària de la Puça, Anna Riberaygua, 'l'any passat va ser un desastre', ja que a més del mal temps, el dia va coincidir amb la Setmana Santa.

Tot i que en aquesta ocasió Sant Jordi cau en un dilluns laborable i s'espera que faci bon temps, cosa que hauria d'afavorir l'afluència de gent, els llibreters es mostren prudents i temen que la crisi pugui continuar afectant la jornada. Des de Pyrenées, Antoni Molina indica que el més important serà que el clima acompanyi, tot i que reconeix que el fet que s'organitzin animacions com les que ha preparat el Comú d'Andorra la Vella per a la plaça del Poble, també ajudaran.

Pel que fa als títols que s'espera que siguin els més demanats, des de la llibreria Idees, Pamela Menéndez assenyala que Les hores llunyanes de Kate Morton ja s'està venent molt i podria conservar el primer lloc durant la Diada. També està guanyant protagonisme la novel·la de fantasia Els jocs de la fam de Suzzanne Collins, que tot i que va sortir fa temps ara es comença a vendre més a causa de l'estrena de la pel·lícula.

El responsable de la llibreria de Pyrenées coincideix amb aquests títols però afegeix també alguns altres com el de l'Avi de 100 anys que es va llençar per la finestra de Jonas Jonasson o El diari d'hivern de Paul Auster.

A la llibreria la Puça esperen vendre els mateixos llibres, però Anna Riberaygua també confia en l'èxit de les novetats andorranes com les guies d'Editorial Andorra, El romànic d’Andorra, de Mireia Garcia, Nou llegendes, de Carli Bastida, i Nova descripció del Principat i Valls d’Andorra, d’Albert Villaró. També espera que es demani molt la publicació de Pere Moles sobre la història de la publicitat a Andorra i la darrera novel·la de Xavier Maymó, Servi de Semma. A Pyrenées i la llibreria Idees creuen que sobre el Principat, el llibre més venut serà Històries de la nostra història, d'Alfred Llahí.

D'altra banda, la jornada de Sant Jordi és una ocasió en que els clients busquen llibres també per a persones que no acostumen a llegir. És per això que des de Pyrenées, Antoni Molina explica que s'ofereixen llibres d'imatges sobre diverses aficions com el motor o els viatges, o manuals de cuina específica de postres, tapes, per a cel·líacs, etc. D'aquesta manera els llibreters del país intentaran complir amb la demanda de tothom perquè ningú es quedi sense un llibre en el Dia del Llibre i de la Rosa.