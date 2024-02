Llistes d'espera de fins a quatre mesos per accedir a certes especialitats mèdiques

Andorra la VellaAlbert Dorca, el president del Col·legi de Metges, considera que el pacte d'estat de salut és cabdal i posa d'exemple la necessitat de millorar les interaccions entre l'atenció primària i els professionals de la salut establint més protocols i sinergies per tal que el sistema estigui millor engranat i optimitzat, segons recull RTVA. Dorca també reitera la urgència de contractar més metges i que hi ha especialitats que compten amb pocs efectius i llistes d'espera d'entre tres i quatre mesos com la reumatologia, endocrinologia o dermatologia.