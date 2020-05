Els 10 llocs on s’acumulen més virus i bacteris

Objectes quotidians que utilitzem a diari acumulen tota mena de microorganismes invisibles a l’ull humà. Són punts que solen estar contaminats i que si no tenen un bon manteniment higiènic poden esdevenir un risc. En repassem els 10 més usuals:

1.- Fonts, brolladors i sortidors d’aigua. La recomanació és no amorrar-s’hi i deixar rajar l’aigua una estona abans de beure.

2.- Aixetes, polsadors de cisternes d’aigua i tovalloles dels lavabos públics. La recomanació és rentar-se bé les mans i evitar les tovalloles de roba. Els dispositius (aixetes i polsadors) amb detecció de moviment, els aparells d’aire per assecar les mans i les tovalles de paper d’un sol ús són la millor alternativa.

3.- Poms, manetes i taulells. La recomanació és tocar el menys possible aquest tipus d’elements i assegurar-se que estan desinfectats o bé netejar-se les mans si no es fa ús de guants.

4.- Teclats d’ordinador, ratolins, auriculars de telèfon fix i calculadores. Solen ser els elements més contaminats de qualsevol oficina o lloc de treball. La recomanació és netejar-los sovint amb productes desinfectants.

5.- Baranes i agafadors. La recomanació és no tocar-ne si es pot evitar. Cas que es toquin es aconsellable rentar-se les mans amb sabó o gel hidroalcohòlic si no s’utilitzen guants.

6.- Portes de neveres de refrigerats i congelats, carros i cistelles de la compra. A l’hora d’anar al supermercat és necessari usar guants per obrir els refrigeradors i estirar els carros, així com desinfectar-se les mans abans i després de la compra.

7.- Interruptors elèctrics i botons d’ascensors. Són elements que acumulen gran quantitat de microorganismes. Especialment en els interruptors dels lavabos, on s’hi concentren majoritàriament bacteris fecals. La recomanació és netejar-se bé les mans amb sabó o desinfectant després de fer-ne ús.

8.- Cadires i cartes de menú. Als bars i restaurants les cadires, especialment si son entapissades o tenen coixins, els tamborets i les cartes del menú són els elements que més bacteris concentren. És important comprovar que l’establiment mantingui desinfectats aquests elements i rentar-se les mans abans de cada àpat o consumició.

9.- Pot dels raspalls de dents, fregalls i baietes. Són dos dels objectes domèstics que acumulen més microorganismes. En el cas del pot, la recomanació passa per netejar-lo assíduament. Els fregalls i baietes, que curiosament s’utilitzen per netejar, cal canviar-los setmanalment i defugir tècniques com fer-los bullir o deixar-los en remull amb lleixiu. A la cuina, la pica i el pedrís són dos elements que també solen contenir una alta presència de bacteris.

10.- Comandament a distància i telèfon mòbil. Els aparells de telèfon i els comandaments a distància de la televisió, de l’aire condicionat o per a l’obertura de la porta del garatge concentren tota mena de microorganismes. És convenient netejar-los i desinfectar-los amb regularitat.