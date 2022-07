LLoga un xalet a 4.500 euros i el propietari li posa un camió vell davant

Andorra la VellaUn llogater va arrendar per 4.500 euros al mes al 2019 un xalet en una de les zones més exclusives d'Andorra la Vella. Es va trobar, però amb que el propietari li va deixar estacionada al costat del xalet una camioneta bolquet vella i oxidada. El llogater va demanar que la treiés d'allà, però el propietari es va negar dient que aquella part del terreny no entrava dins del lloguer. La camioneta es va passar un any aparcada al mateix lloc i el llogater va portar l'afer a la Justícia. Havia guanyat les dues instàncies i el propietari havia de retirar el vehicle. El propietari, però va presentar un incident de nul·litat que també acaba de perdre i per tant haurà de moure el camió definitivament.

El propietari es negava a la retirada perquè assegurava que no s'havia acreditat que el vehicle generés brutícia i que no es podia considerar que el vehicle estacionat resultés objectivament més pertorbador des d'una perspectiva visual que els restants elements arquitectònics de davant del xalet. Defensava que no existia norma Andorra que impedís a un propietari aparcar-se al damunt d'un terreny de la seva titularitat i que pretendre el contrari menystenia el dret a la propietat privada reconegut per la Constitució.

Aquest xalet s'ubica en una de les zones més exclusives d'Andorra la Vella i s'integra una zona residencial amb altres xalets que pertanyen a la família del propietari.

L'última sentència fixa que "efectivament no ens trobem en el supòsit de l’arrendament d’un apartament en una zona industrial on la presència de camions estacionats podria resultar obvia; sinó que l’objecte de l’arrendament consisteix en un xalet en un complex residencial familiar tancat en una de les zones més exclusives d’Andorra, amb àmplies zones enjardinades pel preu de 4.500.- € mensuals amb la prestació d’unes garanties complementàries molt importants: 9.000.- € de fiança més la prestació d’un aval complementari per l’import de 60.000.-€, sense que per tant, l’aparcament d’un camió al mig d’una zona comuna per part del propi arrendador resulti admissible".