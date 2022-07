Llogaters denuncien a l'Oficina de l'Habitatge que els propietaris els han volgut doblar el preu

Andorra la VellaUn centenar de llogaters han denunciat davant l’Oficina de l’Habitatge que els propietaris han intentat apujar el preu més enllà de l’IPC, quan el cost està congelat per llei, i fins i tot hi ha arrendadors que pretenien doblar la quantitat. La tàctica utilitzada era instar la rescissió del contracte i fer-ne un de nou molt més car. La rescissió també està prohibida per llei perquè tots els contractes han quedat renovats automàticament fins el 31 de desembre del 2022, faci el temps que faci que estan en vigor.

El responsable de l’oficina d’Habitatge, Xavier Marchante, ha exposat, segons recull Andorra Televisió, que han detectat casos “que intenten o proposen doblar el preu de la renda actual. Llavors notifiquen la rescissió del contracte d’arrendament oferint el doble de la renda”.

L’Oficina de l’Habitatge ha tancat el primer semestre del 2022 amb un total de 334 consultes ateses en diferents modalitats: presencialment, per telèfon o correu electrònic. El servei –ubicat a la planta baixa de l’edifici del Govern– té la finalitat d’oferir informació, orientació i resoldre els dubtes de la ciutadania sobre aspectes relacionats amb l’habitatge.