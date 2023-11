Lloguen una habitació per 750 euros mensuals

Andorra la VellaEl lloguer d'habitacions a Andorra no és molt habitual dins dels anuncis de les plataformes immobiliàries. Bàsicament, hi ha ofertes de compra i de lloguer d'habitatges. Un dels portals que sí disposa d'aquest servei és Idealista. Concretament, ofereix dues opcions a Andorra. La primera és la que crida més l'atenció. Es tracta d'una habitació a llogar en un habitatge amb cinc en total. El preu és de 750 euros al mes i cal donar un mes per avançat. El cost es troba molt per sobre del que es pagava al Principat habitualment per arrendar una habitació. En l'anunci s'indica, però que és una habitació prèmium. El contracte mínim per a l'habitació és de tres mesos.

El segon anunci correspon a un habitatge al carrer Hort de Godí, a Encamp. El preu en aquest cas és de 490 euros al mes amb un mes per avançat. No es pot fumar ni tenir animals de companyia.