Un lloguer de 2.300 euros al mes per un apartament de 55 metres als Cortals d'Encamp

Andorra la VellaL'anunci gairebé fa mal als ulls. Demanar 2.300 euros de lloguer per un apartament de 55 metres quadrats, d'acabats i mobiliaris normals i als Cortals d'Encamp sembla una broma. La 'broma', però és la trista realitat d'un mercat de lloguer on s'ha tornat a nivells màxims amb l'arribada dels temporers. Qualsevol pis té un cost a partir de mil euros, ni que faci menys de trenta metres quadrats, i els que estan per sota de 1.500 es poden comptar amb els dits. El gruix de l'oferta està entre dos i tres mil euros. El preu de l'apartament als Cortals s'ha de posar en perspectiva, tenint en compte que té un cost de 42 euros el metre quadrat. Si fos de 100 metres quadrats s'aniria a 4.200 euros.