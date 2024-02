El lloguer dels pisos del nou edifici Everest no baixa dels cinc mil euros mensuals

Andorra la VellaL'edifici Everest, amb una de les entrades per l'Avinguda Meritxell i l'altra a Prat de la Creu, s'ha convertit en un dels blocs de pisos més cars del Principat. L'obra es va acabar a finals de l'any passat i actualment s'ofereixen tant habitatge per comprar com per llogar. El nivell de preus, el situa segons el portal Idealista, com el bloc amb habitatges més cars a Andorra la Vella.

En el bloc Everest el preu mínim d'un pis frega el milió i mig d'euros. Són 238 metres quadrats i quatre habitacions. Hi ha una segona opció amb 268 metres quadrats que se'n va als 1,7 milions d'euros. Existeix també l'opció de lloguer d'un dels habitatges. El preu, a partir de cinc mil euros al mes.