Els lloguers per sobre dels 8 euros el metre quadrat, sense increments l'any 2024

Andorra la VellaLa intervenció dels grups parlamentaris en la llei de mesures d'estímul del mercat d'habitatge referent al lloguer ha provocat que es protegeixi més els arrendataris acordant que els lloguers amb preus per sobre dels 8 euros el metre quadrat no tinguin cap increment l'any vinent, tal com recull RTVA. Aquest punt afectaria gran part dels immobles. Els contractes que paguen rendes entre 7 i 8 euros el metre quadrat tindrien una pujada del 4%. Els que van de la franja de 6 a 7 euros només augmentarien l'IPC i els inferiors a aquestes xifres, la inflació més el 4%.