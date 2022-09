Els lloguers queden renovats automàticament durant el 2023

Andorra la VellaGovern ha anunciat que els lloguers queden renovats l’any vinent i, per tant, durant el 2023 es mantenen els mateixos contractes. Així ho ha anunciat el ministre d’Ordenament territorial i Habitatge Víctor Filloy. L’increment del preu serà el mateix que el Govern decideixi que s’aplicarà als salaris l’any vinent. No s’ha decidit encara i s’està a l’espera de veure quina serà la inflació per veure si s’aplica tot l’IPC o només una part.

Filloy ha comentat que els contractes que van començar el 2019 i el 2020 podran tenir un augment del preu de com a màxim del 10% sempre i quan hi hagi acord entre propietari i llogater. A canvi d’aquest increment s’haurà d’ampliar cinc anys més el contracte.

