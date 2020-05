Una app per localitzar contagiats per coronavirus sense envair la privacitat

Són molts els països que estan estudiant l'ús d'aplicacions mòbils per a rastrejar la Covid-19 i evitar la seva propagació. Un dels assumptes que darrerament ha estat tema de debat són els riscos que les noves tecnologies poden comportar per a la privacitat de les persones, ja que un dels principals models de rastreig està basat en la localització GPS i les bases de dades centralitzades. L'alternativa és treballar amb sistemes descentralitzats que no comptin amb una base de dades on s'enregistrin tots els moviments de les persones i, per tant, que es quedin guardats només al mateix dispositiu mòbil. Miquel Vila i Gil Santolària són dos andorrans que tenen la voluntat d'apropar al Principat la iniciativa 'Covid Safe Paths'. Sorgida als Estats Units de la mà del Massachusetts Institute of Technology (MIT), es tracta d'una app que permet un rastreig de proximitat de possibles casos de Covid-19 de manera descentralitzada on, la prioritat número u, "és garantir la privacitat dels usuaris que la fan servir".

L'aplicació emmagatzema al dispositiu aquells llocs "per on has passat" i els contactes amb els quals ha interactuat una persona. La idea és només compartir aquestes dades si es tracta de casos positius i sempre que ho requereixin les autoritats sanitàries. Vila ha explicat que es tracta de digitalitzar i automatitzar un procés que actualment es fa de manera manual i que, a més, ajudaria a la resta de persones a saber si han tingut contacte amb un possible cas positiu. Per assolir aquest objectiu, és necessari que un important gruix de la població tingui descarregada aquesta aplicació al seu dispositiu. Tenint en compte que s'aplica als majors de 18 anys, Vila ha assegurat que a Andorra caldria que la descarreguessin entre un 35 i un 40% de la població.

Ara bé, aquesta tecnologia no seria possible fins a mitjà termini i un cop hagués finalitzat el doble cribratge poblacional impulsat per l'executiu. L'aplicació compta amb traduccions al castellà i al català i, en estar creada per més de 500 voluntaris de manera altruista arreu del món, només es tractaria de "fer una adaptació i comprovar que funcioni", ja que també s'introdueixen actualitzacions constants. "El sistema de rastreig de proximitat ha de permetre que tu puguis prendre decisions a partir d'informació verídica", ha assenyalat Vila, afegint que si l'aplicació determina que hom ha tingut un contacte amb algun cas positiu, podrà abstenir-se de relacionar-se amb familiars que formin part dels col·lectius més vulnerables.

Vila ha explicat que la proposta ja s'ha posat damunt de la taula del Govern i d'Actua, i la relació prèvia que Andorra ja té amb el MIT, suposaria un avantatge, ja que "ens tenen com un país que aposta per la innovació i les noves tecnologies".