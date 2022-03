El primer lot d'ajuda humanitària andorrana arriba a Ucraïna

Andorra la VellaEl divendres va sortir el primer vehicle carregat amb medicaments des d'Andorra cap a Ucraïna. La furgoneta va arribar aquest dissabte a la frontera amb Romania per distribuir els productes d'ajuda humanitària per tots els afectats pel conflicte bèl·lic.

Aquest primer lliurament es va fer per iniciativa de l'empresària Montserrat Cardelús i des de la Creu Roja Andorrana es van fer les gestions per la posterior distribució dels medicaments, que són els productes més requerits a la zona. L'ONG va actualitzant a través de les xarxes socials, el llistat de productes més necessaris per a cada moment.

Un instant de la descàrrega de productes.