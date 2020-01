Una pluja de milions molt repartida arreu de l'Estat que ha esquitxat una desena de municipis catalans amb el primer i el segon premi del sorteig extraordinari del Nen. Els bombos han decidit que el 57.342 s'alcés amb el primer premi, dotat amb 2.000.000 d'euros per sèrie (200.000 euros al dècim). Unes butlletes que, a més de moltes regions espanyoles, han portat la sort a Mollet de Vallès (Vallès Oriental), Vilanova del Camí (Anoia), Lleida i Pineda de Mar (Maresme).

El primer premi de la rifa de Reis ha caigut a Mollet del Vallès. L'administració número 1 d'aquest municipi del Vallès Oriental ha venut 10 dècims del número premiat, és a dir, dos milions d'euros. "És una alegria immensa, és el màxim a què un venedor de loteria pot aspirar", explica al ARA la propietària del negoci, Dolors Pedrola. Ella i el seu marit fa 38 anys que regenten el local, on ja van repartir el tercer i el primer premi de la Grossa de Nadal als pocs anys d'obrir. "Després d'aquest premi em jubilo i traspasso el negoci a la meva filla", diu orgullosa.

Una de les veïnes afortunades ha sigut la Maria Antònia, que s'ha endut 200.000 euros gràcies a una butlleta que va adquirir al local de la Dolors. Uns diners, apunta, que repartirà entre els seus fills: "A un li compraré un pis després que li hagin apujat el lloguer", diu il·lusionada.

Una altra de les afortunades que compta amb un dècim del 57.342 ha sigut Isabel Morcillo, que encara no s'ho acabava de creure: "El vam comprar per casualitat amb els diners que ens van tornar de la Grossa de Nadal". Isabel explica a l'ARA que encara no sap què farà amb els diners, però que segurament també els repartirà entre els seus dos fills: "Algun grapadet els caurà". Tot i així, assegura que continuarà fent vida amb normalitat i que continuarà treballant. "Ens farà la vida més fàcil", admet.

Qui està familiaritzat amb la sort és Tarek Mathbout, veí de Pineda de Mar. Regenta l'administració de loteries que ha venut una part de les butlletes amb el número guanyador del primer premi del Nen a Catalunya. "Ja és el quart o cinquè premi que repartim, primer a Barcelona, on el meu pare va obrir la primera administració fa tres dècades, i des de fa tres anys aquí, a Pineda", relata. Per exemple, tant el 2010 com el 2015 el negoci familiar va vendre una sèrie del cinquè premi de Nadal. El venedor, però, explica que encara no sap quants bitllets han resultat afortunats perquè "la venda es va fer per terminal".

Menys acostumada a repartir sort està Antonia Cuesta, la venedora de l'administració número 13 de Lleida, que ha venut un dècim amb el número guanyador del primer premi: és la primera vegada que es ven una butlleta guanyadora al seu local. "Me n'he assabentat mentre passejava per Barcelona, on volia descansar de l'estrès de les festes", ha dit en declaracions a Europa Press. "Estic molt i molt contenta", ha afirmat la propietària de l'establiment situat al barri de Pardinyes. Ara podrà presumir d'haver venut una butlleta afortunada, tal com indica el cartell informatiu que ha penjat la Delegació Comercial de Loteries a la façana del seu negoci.

També el segon premi, el 21.816, ha somrigut als veïns de set municipis catalans: Girona, Lleida, Llagostera (Gironès), Vic (Osona), Artés (Bages), Barberà del Vallès (Vallès Occidental) i Figueres (Alt Empordà). Els afortunats s'han endut 750.000 euros per sèrie (75.000 euros al dècim).

La loteria del Nen ha deixat una bona picossada a Girona. Concretament, l'administració Sagarull, situada a la plaça Marquès de Camps, ha venut 28 sèries del segon premi i, per tant, ha repartit més de 21 milions. "Estem molt contents, és un número que tenim tot l'any i encara no ens ho creiem", ha reconegut el fill de la propietària de l'administració, Alfred Alis, que ha destacat que ha quedat molt repartit.

651x366 Els propietaris de l'administració Sagarull, que ha repartit 28 sèries del segon premi del Nen a Girona. / MARIA GARCIA Els propietaris de l'administració Sagarull, que ha repartit 28 sèries del segon premi del Nen a Girona. / MARIA GARCIA

"La majoria els hem venut a clients habituals, ja siguin particulars, bars i comerços, que juguen cada any aquest número", ha detallat. Per cada dècim jugat, els afortunats s'han endut 75.000 €. Aquesta administració local ja havia repartit enguany un cinquè premi de la loteria de Nadal.

El tercer premi, el 26.706, únicament s'ha venut al País Valencià, concretament a Torrent, i a Valladolid.



La rifa, que s'ha celebrat aquest dilluns a la sala de sortejos de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (Selae) a Madrid, ha repartit 700 milions d'euros en total.

Els premis

El sorteig de la rifa de Reis consta de 50 sèries de 100.000 números cadascuna. Cada dècim costa 20 euros.

Tres grans premis

Hi ha tres grans premis, amb els imports següents: el primer és de 2.000.000 d'euros per sèrie ( 200.000 euros al dècim), el segon de 750.000 euros per sèrie ( 75.000 euros al dècim) i el tercer de 250.000 euros per sèrie ( 25.000 euros al dècim).

Els altres premis, de més a menys import

2 premis de 12.000 euros cadascun per sèrie per als números anterior i posterior al primer premi.

cadascun per sèrie per als números anterior i posterior al primer premi. 2 premis de 6.100 euros cadascun per sèrie per als números anterior i posterior al segon premi.

cadascun per sèrie per als números anterior i posterior al segon premi. 20 premis de 3.500 euros cadascun per sèrie que sortiran de dues extraccions de 4 xifres.

cadascun per sèrie que sortiran de dues extraccions de 4 xifres. 1.400 premis de 1.000 euros per sèrie que sortiran de 14 extraccions de 3 xifres.

per sèrie que sortiran de 14 extraccions de 3 xifres. 5.000 premis de 400 euros per sèrie que sortiran de 5 extraccions de 2 xifres.

per sèrie que sortiran de 5 extraccions de 2 xifres. 99 premis de 1.000 euros cadascun per als 99 números restants de la centena del primer premi. És a dir, per a tots els dècims que comencin amb les tres primeres xifres del primer premi.

cadascun per als 99 números restants de la centena del primer premi. És a dir, per a tots els dècims que comencin amb les tres primeres xifres del primer premi. 99 premis de 1.000 euros cadascun per als 99 números restants de la centena del segon premi. És a dir, per a tots els dècims que comencin amb les tres primeres xifres del segon premi.

cadascun per als 99 números restants de la centena del segon premi. És a dir, per a tots els dècims que comencin amb les tres primeres xifres del segon premi. 99 premis de 1.000 euros cadascun per als 99 números restants de la centena del tercer premi. És a dir, per a tots els dècims que comencin amb les tres primeres xifres del tercer premi.

cadascun per als 99 números restants de la centena del tercer premi. És a dir, per a tots els dècims que comencin amb les tres primeres xifres del tercer premi. 198 premis de 1.000 euros cadascun per als dècims en què les tres últimes xifres coincideixin amb el primer i el segon premi.

cadascun per als dècims en què les tres últimes xifres coincideixin amb el primer i el segon premi. 999 premis de 1.000 euros cadascun per als dècims en què les dues últimes xifres coincideixin amb el primer premi.

Reintegraments

9.999 premis de 200 euros cadascun per als dècims que acabin amb el mateix número que el primer premi.

cadascun per als dècims que acabin amb el mateix número que el primer premi. 10.000 premis de 200 euros cadascun per als dècims que acabin amb la xifra de la primera extracció especial.

cadascun per als dècims que acabin amb la xifra de la primera extracció especial. 10.000 premis de 200 euros cadascun per als dècims que acabin amb la xifra de la segona extracció especial.

Els premis de menys de 40.000 euros no tributen

Com a novetat, enguany els premis amb un import igual o inferior a 40.000 euros estaran exempts d'impostos i només s'aplicarà un 20% sobre la quantitat que excedeixi aquest límit. Els premiats en el sorteig del Nen només hauran de tributar si guanyen el primer o el segon premi, que són els únics que superen el límit exempt de 40.000 euros vigent per a aquest any. Els guanyadors del primer i el segon premi, doncs, hauran de tributar amb un tipus del 20% tota la quantitat del premi que excedeixi aquests 40.000 euros.

Així, els guanyadors del primer premi, dotat amb 200.000 euros, tributaran un 20% de 160.000 euros (32.000 euros), de manera que acabaran rebent 168.000 euros per dècim premiat. Fent el mateix càlcul, els guanyadors del segon premi, dotat amb 75.000 euros, rebran 68.000 euros per dècim premiat, mentre que els agraciats amb el tercer cobraran íntegrament els 25.000 euros.

L'Agència Tributària explica que quan els premis siguin compartits amb amics o familiars, els 40.000 euros exempts de tributació s'han de repartir proporcionalment a la participació de cada un.

Qui s'encarregui d'aquesta tasca ha de figurar com a beneficiari únic o gestor de cobrament i haurà d'estar en condicions d'acreditar davant l'Agència Tributària que s'ha efectuat el repartiment i haurà d'identificar tots els guanyadors.