La loteria pot tornar el 18 de maig

La Societat Estatal de Loteria i Apostes de l'Estat espanyol (Selae) hauria informat ja a les diferents administracions de dos possibles calendaris de retorn a la celebració de sortejos, malgrat que l'obertura d'aquests espais es reactivaria un cop s'hagi recuperat de manera significativa l'activitat comercial a Espanya. Segons ha fet públic aquest dimecres 'El Nacional', la Selae estaria estudiant dos possibles calendaris que s'haurien de resoldre pròximament.

El primer d'ells contempla la possibilitat que per al 16 de maig s'hagi concretat el pas cap a la fase 1 de desconfinament que preveu el govern espanyol. En aquest cas, el dilluns 18 de maig es podria donar pas a reiniciar la venda dels jocs actius com són la Primitiva, l'Euromillones, el Gordo i la Bonoloto. Durant la mateixa setmana del 18 de maig, per tant, ja es podrien celebrar sortejos com la Primitiva i l'Euromillones, mentre sortejos com el Gordo i la Bonoloto tornarien a estar habilitats a partir del 25 de maig.

El segon escenari preveu que les mesures previstes de desconfinament no es produeixin, la qual cosa portaria l'inici de la venda al 21 de maig, excepte en el cas de l'Euromillones, que començaria el dia 23.

Quant als sortejos de la Loteria Nacional, la intenció és que es reprenguin el mateix dia en què s'iniciïn els jocs actius, però sembla que finalment no es reprendrà fins al pròxim 11 de juny.