"M'agrada maltractar dones grans": La resposta de TheGrefg

Andorra la VellaEl tema continua candent i és que el 'streamer' resident TheGrefg explica la situació des de la seva perspectiva al·legant que la dona de 80 anys viu amb el seu fill a una altra parròquia i que s'està formant un gra massa. "Deixar clar que la Sra. no viu en aquesta propietat, sinó amb un dels seus fills a una altra parròquia d'Andorra" explica el comunicat.

El murcià es queixa del tractament dels mitjans per tot el que s'està parlant "No entraré en discussions que no cerquen més que la notícia sense respectar la veritat. Respecto la legalitat i actuo legalment", afegeix.

Finalment acaba el comunicat fent broma de la situació "Aquestes últimes 24 hores us he vist particularment i dir-vos el que voleu llegir; M'agrada maltractar senyores grans". Tot i ser en un to bromista, no deixa de sorprendre l'intent d'humor al final del comunicat.