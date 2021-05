El maig arrenca amb neu

Andorra la VellaEl mes de maig arrenca amb neu i mal temps. Tal com informa el servei meteorològic nacional la nevada d'aquesta nit ha deixat al voltant de vint centímetres de neu per sobre dels 2.000 metres. Tal com informen des del mateix servei, aquesta neu ha quedat sobre una capa humitejada per les precipitacions que han caigut al llarg de la setmana, amb la qual cosa hi pot haver allaus, alerten.

Segons el butlletí meteorològic el mal temps ha de continuar durant tota la jornada de dissabte amb gruixos de neu de fins a cinc centímetres a 2.500 metres i de dos a 2.000 metres. S'espera que a partir del migdia les precipitacions siguin més febles i cap al vespre es poden obrir clarianes. Les temperatures continuaran sent baixes i la màxima se situarà en -1 grau al Pas de la Casa. Diumenge s'espera més bon temps.

Aquesta nevada també ha tingut afectacions sobre la xarxa viària i s'ha activat la fase groga al Port d'Envalira, a Arcalís, a Pal, al Coll d'Ordino i a l'RN22, segons informa Mobilitat.