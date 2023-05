La majoria dels casos d'assetjament es concentren a segona ensenyança

Andorra la VellaEls assetjadors han trobat en les xarxes socials un espai on dur a terme les seves pràctiques de forma recurrent i, pràcticament, sense impunitat. Per aquesta raó, el ministeri d'Educació vol millorar la detecció de casos per poder prevenir-los de forma més efectiva, segons ha informat RTVA. Des de principi de curs, s'han detectat 20 casos, dels quals 17 estan oberts. Una forma de poder frenar el 'bullying' a les xarxes seria a través de l'addició d'indicadors tecnològics. El ciberassetjament representa el 10% del total de casos. La majoria dels casos es concentren a segona ensenyança i provenen més per part de noies.