Majoria del "sí" a l'Acord amb la UE

Andorra la VellaL'enquesta sobre el posicionament de la gent d'Andorra respecte a l'acord d'associació mostra com el suport es troba en un 37% si se sumen les opcions dels que volen entrar a la UE (6,3%) i l'acord que es negocia (30,8%). Pel que fa als detractors, sumen el 47% entre Els que ja els hi està bé la situació actual (37%) i els que encara voldrien menys relació (43%). L'enquesta de l'Observatori ha utilitzat una fórmula mixta per fer les preguntes. Ha donat quatre opcions, entenent que dues són a favor del 'sí' i dues del 'no'. Un aspecte important és que el nombre dels que no contesta puja i se situa en el 20% i per tant està tot molt obert.

Quan l'enquesta és global i no només per als nacionals andorrans, l'escenari és molt diferent. Dins dels favorables s'ha de situar als que fins i tot anirien més enllà de l'acord i voldrien entrar a la Unió Europea (10,9%) i els que donen suport a l'acord d'associació (29,6%). A l'altra banda, cal unir els que volen tenir menys relació amb la Unió Europea que la que hi ha actualment (7,8%) i els que prefereixen mantenir la situació actual (29,7%).

Els sumatoris porten al fet que el bloc favorable a l'acord estaria en un 40,5% dels suports i el contrari en 37,5%. La diferència és només de tres punts, però cal tenir en compte que el 22% no han contestat i, per tant, les variacions percentuals poden ser molt grans.