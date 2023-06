Els majors de 65 anys tindran dues sessions de podologia a 5 euros als centres de salut

Andorra la VellaEls majors de 65 anys podran gaudir de dues sessions a l'any de podologia, que es prestaran als centres de salut, i per les quals hauran de satisfer un preu de cinc euros. Tal com ha anunciat la ministra de Salut, Helena Mas, aquestes dues sessions només podran ser per a la revisió dels peus o quiropòdia i per poder-ne gaudir caldrà una cita prèvia.

Mas ha destacat que aquesta era una reivindicació de la federació de la gent gran des de feia temps i en la qual s'ha treballat fins a trobar el "procediment d'atenció adequat" per poder donar aquesta atenció als padrins per evitar problemes que poden estar vinculats amb altres com caigudes o altres problemàtiques sanitàries.

Així, aquest servei de podologia estarà disponible els dilluns de vuit a deu del matí al CAP d'Escaldes-Engordany; d'onze a una del migdia al centre Perecaus de Canillo; de dues del migdia a quatre de la tarda al CAP d'Encamp; i de dos quarts de tres a dos quarts de cinc de la tarda al CAP de la Sardana a Andorra la Vella. Mentre que els dimarts hi serà de nou a onze del matí al CAP de la Massana; de dos quarts de dotze a dos quarts de dues al CAP d'Ordino i de dos quarts de tres a dos quarts de cinc al CAP de Sant Julià de Lòria.