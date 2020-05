El mal de cap podria ser un nou símptoma de la Covid-19

La cefalea o el mal de cap intens s'ha detectat com un símptoma d'alerta de patir la Covid-19. En aquest sentit, pacients amb migranya i que, per tant, saben reconèixer aquest mal, han reconegut pics d'intensitat del dolor, el que podria indicar que han pogut passar el coronavirus sense saber-ho. Segons publica l'agència EFE, la doctora Patricia Pozo-Rosich, responsable de la Unitat de Cefalees de l'hospital Vall d'Hebron, explicat que si es té la Covid-19, el mal de cap és un dels principals senyals d'alerta.

Així, a banda dels símptomes bàsics com són la tos, la febre o dificultats respiratòries, i d'altres com diarrea, dolor abdominal o pèrdua de l'olfacte i el gust, també s'afegeix a la llista el mal de cap intens i prolongat durant bastants dies. Tal com indica l'especialista, cada setmana i cada dia es van aprenent i es van obtenint noves informacions sobre el coronavirus.