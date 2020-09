Un malalt més a l'hospital per Covid-19

El volum de persones ingressades a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell malaltes de Covid-19 s’ha elevat en les darreres hores sumant un ingrés més. D’aquesta manera, tal com informa el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària ( SAAS) a través de les xarxes socials, la xifra de persones que es troben al centre hospitalari són cinc, totes elles a planta. D’aquesta manera, no hi ha cap persona amb coronavirus a la Unitat de Cures Intensives (UCI).

Cal recordar que segons les dades facilitades aquest dilluns pel ministeri de Salut, la xifra de casos actius s'eleva a 440, després que durant el cap de setmana es detectessin 94 positius.