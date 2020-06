Els malalts asimptomàtics transmeten menys la Covid-19?

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha actualitzat un dels seus documents de recomanacions sobre el contagi de la Covid-19 i l'ús de mascaretes. Després de revisar les dades científiques disponibles, els tècnics de l’organització han conclòs que, "malgrat que és difícil fer estudis exhaustius sobre la transmissió per part d’individus que passen la malaltia sense símptomes, l’evidència disponible a partir del rastreig de contactes que han fet els estats membres suggereix que els infectats asimptomàtics tenen molta menys probabilitat de transmetre el virus que els que desenvolupen símptomes".

El document esmenta tres estudis: en un 9 de 63 infectats asimptomàtics (un 14%) van encomanar la malaltia a altres persones; en un altre es van investigar 91 contactes de 9 casos d’infectats asimptomàtics i es va veure que cap d’ells s’havia encomanat, i l'últim consignava un 6,4% de casos atribuïbles al contagi de persones presimptomàtiques, és a dir, infectades que encara no han manifestat símptomes però que els desenvoluparan. A partir d’aquesta informació, les xarxes s’han encès amb crítiques de tota mena per les mesures de seguretat generalitzades, sobretot per l'ús de mascaretes.

D’entrada, s’ha de considerar que, tot i que una persona infectada sense símptomes tingui menys probabilitat de contagiar la malaltia, això no vol dir que no pugui fer-ho. Les mesures de seguretat com la higiene, la distància i l'ús de la mascareta poden evitar per tant aquests contagis. També cal tenir en compte que sense fer cap prova no es poden distingir les persones infectades asimptomàtiques de les presimptomàtiques. Un estudi publicat a la revista 'Nature' a mitjans d’abril va analitzar l’evolució de 94 pacients de Covid-19 i va documentar que el 44% dels contagis que van produir van tenir lloc abans de l’aparició de símptomes. Un altre estudi publicat a finals d’abril a la revista The New England Journal of Medicine mostrava el cas d’una residència d'avis en què, tot i haver-hi aïllat els pacients amb símptomes, no es va evitar el contagi del 64% dels residents. La raó, apunten els autors, és que els infectats presimptomàtics van contribuir a transmetre la malaltia. Un altre cop, les mesures de seguretat generals poden evitar aquests contagis.

A l’esclat de les xarxes socials hi ha contribuït l'última roda de premsa de Maria van Kerkhove, cap de la unitat de malalties emergents i zoonosi de l’OMS, que encapçala l’equip tècnic de l’organització en la lluita contra el covid-19. Van Kerkhove ha dit que "és rar que els infectats asímptomàtics encomanin la malaltia". També ha dit que "cal centrar-se en els casos simptomàtics per aïllar-los, identificar-ne els contactes i posar-los en quarantena". "Si ens poguéssim centrar en això –ha afegit– hi hauria una reducció dràstica de la transmissió" de la malaltia.

El paper de la quarantena



Sobre aquestes declaracions és important tenir en compte que, tal com ha assegurat la mateixa Van Kerkhove, la informació amb què treballa l’OMS en aquests casos prové de països que estan aplicant el rastreig de contactes. Quan es troba un cas positiu s’aïlla, es busquen les persones amb qui ha tingut contacte els últims dies i es posen en quarantena. Aleshores es fa la prova de Covid-19 als contactes i alguns donen positiu tot i no tenir-ne símptomes. No queda clar, per tant, si els pocs contagis procedents d’aquests contactes asimptomàtics es deuen completament a l’absència de símptomes o si també hi té un paper l’aïllament que imposa la quarantena.

Segons Antoni Trilla, cap d’epidemiologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, "és raonable pensar que les persones amb símptomes tenen una càrrega viral més alta que les asimptomàtiques i que, per tant, poden encomanar la malaltia amb més facilitat". "Però –afegeix– també hi ha estudis que diuen que tant els asimptomàtics com els presimptomàtics tenen prou càrrega viral per fer pensar que el contagi pot ser efectiu". "Per això cal mantenir les recomanacions d’utilitzar mascareta en espais tancats, en espais on hi ha molta gent com el transport públic i quan a l’exterior no es pot mantenir la distància amb altres persones", conclou.