Malestar perquè ningú era del Principat i es parlava castellà en l'elecció de la millor borda-restaurant d'Andorra

Andorra la VellaEl programa de dimecres de TV3 Joc de cartes sobre Andorra va de polèmica en polèmica. Si el ministre de Turisme Jordi Torres es va queixar per la imatge que va donar d’Andorra, les xarxes socials estan atacant molt durament perquè cap dels quatre concursants era d’Andorra i en el programa es parlava en castellà. Aquestes crítiques se centraven en la Paqui de la Borda Patxeta de Canillo, que és de Salamanca i parlava en castellà.

L’espai va arrasar amb 404.000 espectadors i un 22,0% de quota.

A Llorts, van degustar la cuina de L’Era d’en Jaume, del propietari i xef Pep Ramos; a Soldeu van conèixer La Cort del Popaire de l’Alex Kimchella, el seu propietari i xef. També a Canillo, van menjar a La Cantina dels Racons, amb la seva propietària Geraldina Vieira, l’altra concursant que va ser objecte de les crítiques pel seu caràcter esquerp. “Ja ens avisaven a les reviews de Google”, va recordar un espectador. “La responsable és mol

Cap de les quatre ofertes va entusiasmar. A la Cort del Popaire, la Paqui va lamentar la poca higiene de la cuina. “Està fet ‘una guarrada’. Aquesta cuina està molt bruta“. Un local on la cambrera tampoc parlava en català i el menjar va anar de més a menys. Davant d’això, alguns espectadors andorrans van esclatar a les xarxes criticant el programa de TV3: “Us prometo que hi ha bordes a Andorra on es menja molt bé, i restaurants, bars i hotels, també. El ‘Joc de cartes’ d’avui fa pena”

Ja a la confrontació final, els quatre participants se les van tenir entre sí i amb el propi Marc Ribas. “El Pep falta el respecte a tothom. Es creu molt graciós”, va sentenciar la Giraldine sobre l’actitud del seu company. Però la concursant també es va enfrontar de valent amb la Paqui: “No pensava que la picabaralla seria tan forta“, va sentenciar l’Àlex.

La classificació provisional va situar a la Paqui al capdavant amb una nota de 6,5, però el vot del Marc que va puntuar amb un 8,2 a la Geraldine i el plat estrella que va ser per als peus de porc de la Geraldine, va deixar la classificació final amb molts canvis. La Geraldine es va imposar amb un 7,2, seguida de l’Àlex amb un 6,8 i la Paqui es va haver de confirmar amb el tercer lloc amb un 6,7, mentre en Pep no va passar d’un 5,6.