Malestar entre els propietaris perquè Ordino fa més del 80% dels terrenys de no edificables

Andorra la VellaLes eleccions comunals van destinar-se a treva. Ni bona part dels propietaris ni el comú sortint volia que la campanya acabés centrada en la guerra oberta pel nou pla d'urbanisme que la corporació va aprovar per unanimitat i que a l'estiu s'ha d'aprovar definitivament. Fins llavors es preveu una allau d'al·legacions.

El nou pla d'urbanisme és un cop de volant per anar en sentit contrari. De forma simplificada, el pla d'urbanisme del 2019 era barra lliure. Tot urbanitzable. I han estat quatre anys de desgavell reconegut per tothom. El pla del 2019 és a efectes pràctics convertir bona part de la parròquia en un parc natural. Més del 80% del terreny passa a ser nou edificable i fins i tot zones urbanes consolidades.

L'afectació és tan important amb un perjudici altíssim per a la immensa majoria dels propietaris que tenen terrenys a la parròquia. La indignació és generalitzada entre els afectats perquè molts es queixen que precisament ells han estat els que han preservat les terres quan el fàcil era vendre i ara el comú els espolia el valor.

Durant la campanya ja hi ha hagut moviments per aconseguir que el nou comú reflexioni sobre les conseqüències d'aplicar un pla tan dur. Un dels arguments és que els pisos a Ordino passaran a costar el doble el dia que s'aprovi el pla. Un propietari consultat ha afirmat que "només podran venir a viure els rics estrangers després que als propietaris el comú ens hagi convertit en pobres".

Per damunt del pla sobrevola la perspectiva d'accions judicials perquè ja s'està fent una anàlisi de la legalitat d'una decisió d'aquestes característiques perquè hi ha veus que és una expropiació encoberta on els propietaris tindran terrenys que els hi costarà diners mantenir quan tenen valor zero.

El conflicte també té una afectació important en els demòcrates. La gran majoria dels afectats són suposats votants d'aquesta formació i estan en total desacord amb el camí engegat pel comú. Al mateix temps, membres destacats de la formació tenen visions totalment contraposades del projecte el que ha portat a un enfrontament soterrat que també ha quedat en pausa durant el període electoral.