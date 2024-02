La manca d'alumnes ha comportat el tancament de l'escola Vatel

Andorra la VellaL'escola de turisme Vatel deixarà un buit a Andorra, ja que s'havia convertit en un pol de generació de professionals que fonamentalment, fins a un 80%, acabaven treballant en el sector turístic nacional. El problema és que la matriu francesa de l'escola considera que el nombre d'alumnes inscrits no justifica mantenir obert el centre perquè les expectatives eren més altes. Aquesta decisió, segons la Unió Hotelera, comporta un problema important per al sector a Andorra perquè com a país turístic és vital tenir una escola que formi professionals en aquest camp i que visquin al país. Això redueix la quantitat de personal, sobretot l'especialitzat, que cal importar. Segons recull ATV, Vatel tanca d'aquí anys i ho farà de forma progressiva per permetre que els alumnes que ja estan escolaritzats al centre puguin acabar els seus estudis.