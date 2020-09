La pandèmia planteja si s'ha de regular l'accés al bosc durant la temporada de bolets

L'escassetat de trànsit aeri fruit del desconfinament contrasta amb l'augment del tràfic terrestre a les comarques pirinenques. Una massificació de visites arribades, principalment, de l'àrea metropolitana barcelonina que s'ha traduït aquest estiu en fotos viralitzades des del cim de la Pica d'Estats fins als llacs de Tristaina. Ara, a la tardor, un dels productes estrella de la temporada amenaça amb convertir-se en un reclam que mantingui l'afluència turística de l'estiu, tant al Pirineu com al Prepirineu. Caçadors de bolets.



“Hi ha un problema, des que fa uns anys es va produir un gran boom amb molta gent que va començar a anar al bosc, amb el greuge que la majoria va al mateix lloc, i això té un impacte en el medi, perquè es fiquen per tot arreu”, explica el micòleg i investigador de l'Institut d'Estudis Andorrans (IEA), Manel Niell. El trepig excessiu produeix una compactació del sòl que dificulta la vida que s'hi pugui desenvolupar. A més, la destrucció de molts bolets, els que alguns 'caçadors' no saben si són comestibles i els acaben llençant un cop collits, posa en perill algunes espècies i amenaça amb desestabilitzar l'ecosistema. “Jo m’he trobat espècies de bolets que estan en perill, que han estat arrancats i trepitjats, perquè hi ha molta gent inexperta que desconeix com s'ha d'actuar al bosc”, explica Niell.



En aquest context pren força el debat sobre la regulació de la recollida de bolets. "L'hem de posar sobre la taula, hem de ser valents i no ens ha de fer por discutir-ho; cal prendre mesures", ha destacat a l'ACN el conseller comarcal de Medi Natural, Jesús Calderer. Hi ha molts alcaldes de zones de muntanya que apunten que caldrà prendre mesures per evitar massificacions. És el cas de l'alcalde de Bagà, Joan Oña, que aquest estiu ja ha vist com el seu municipi, de poc més de 2.000 habitants, s'omplia de turistes i autocaravanes que pernoctaven "a qualsevol lloc". Sobre la taula, segons explica Oña, hi ha totes les opcions: des de regular l'accés motoritzat fins a fer pagar per recollir bolets. Els dirigents dels municipis catalans més afectats estan d'acord en la necessitat de regular l'accés als boscos.



A Andorra, tot i que la casuística és diferent perquè la majoria de boscos són de titularitat pública, des del Cenma entenen que “caldria promoure algun tipus de legislació per a la regulació de l'accés”. Consideren que el primer pas hauria de ser saber quin és l’impacte real en el medi natural de la gent que va a buscar bolets. “No sabem si és un recurs que pot estar desapareixent, però sí que creiem que s’hauria de regular perquè es faci amb seny”, apunta Niell.



Una de les iniciatives proposades passaria per fer més pedagogia, explicar quines són les espècies que s’hi fan o les bones maneres de recollir bolets. “Nosaltres des de l’Institut d’Estudis Andorrans ja fem activitats didàctiques”, explica l'investigador.

Pronòstic de temporada incert

La nevada caiguda aquest cap de setmana a les Valls ha truncat una temporada de ceps que apuntava maneres. El micòleg no s'aventura a fer un pronòstic de com seran els propers mesos. “Pel què està passant ara, no m’atreveixo a dir res, perquè fa una setmana començaven a sortir però ara és molt difícil de dir. Les temperatures es recuperaran, i tornarà a ploure, però veurem si aquestes glaçades afecten a la producció”, explica Niell.