Manifestació a la Seu de la CUP contra Israel

Andorra la VellaLa CUP de la Seu ha fet pública la convocatòria d'un acte en contra d'Israel arran de l'atac que milícies integristes palestines van fer en el seu territori. La CUP, a través de la marca Endavant que acull a l'extrema esquerra de l'Alt Urgell, considera que l'agressió és per part d'Israel. Per aquest motiu, s'ha convocat els manifestants que vulguin donar suport a Israel a una trobada a la plaça dels Oms de la capital alturgellenca a les vuit del vespre. El lema de la concentració és 'No és un conflicte, és colonialisme'.