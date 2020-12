Es manté el registre de mig centenar de positius diaris

Durant la roda de premsa d'aquest divendres, l'executiu ha informat que s'han detectat 51 nous positius en les darreres hores que eleven la xifra de casos totals de l'inici de la pandèmia en 51, 6.097 dels quals corresponen a la segona onada. En aquests instants, el nombre de casos actius és de 748, i amb les 64 noves altes, el nombre total de persones que han superat la malaltia és de 6.130. Pel que fa a les defuncions, després d'una pèrdua a mitjans de setmana, es mantenen en 77.

A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell resten 22 pacients ingressats, 19 a planta i 3 a la Unitat de Cures Intensives, dos dels quals ventilats mecànicament. De fet, Benazet ha indicat que la pressió sobre l'UCI, que "és el punt més crític que marca la gestió de la pandèmia", va disminuint. Pel que fa al sistema escolar, 36 aules es troben sota vigilància activa, 9 en aïllament total i 27 en parcial, el que representa 5 aules menys que aquest passat dijous. A més, amb el cribratge escolar fet aquesta setmana amb tests d'antígens s'han fet un total de 1.348 proves amb tan sols cinc positius. Quant als 'stop labs', a l'ubicat al Prat de la Creu s'han fet 33.525 proves en total i al mòbil 6.339. Durant aquesta setmana que ha estat a Ordino s'han fet 290 proves i a partir d'aquest dissabte i fins al dia 8 de desembre es trobarà a Canillo.

Benazet també ha informat que del brot sorgit al centre penitenciari, en aquests moments hi ha 13 treballadors positius i sis interns, "un de nou pel segon cribratge que s'ha fet al cap de dues setmanes", ha dit. A més, també hi ha sis agents de baixa i un tècnic de manteniment. Sobre el brot, s'està treballant per si hi va haver alguna actitud incorrecta en algun bar.