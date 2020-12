Una màquina de cribrar

Andorra va realitzar la setmana passada 5.516 PCR o TMA i 1.348 tests d'antígens. Això són 6.864 proves, amb una mitjana de 980 al dia, de 40 l'hora. Unes xifres que situen el país lluny de l'abast de qualsevol estat proper. I una estratègia, la de testar massivament, per detectar i aïllar casos positius i seguir la pista als contactes dels contagis, que ha servit per mantenir a ratlla la pressió hospitalària tot i haver hagut de difondre unes xifres que han escandalitzat bona part de l'opinió pública. I és que el preu que s'ha pagat, a part de l'econòmic propi del cost de la infraestructura, el material i el personal, ha estat el d'haver d'explicar una incidència del virus molt més elevada que la de la majoria de països, fruit també d'un retrat bastant més realista de l'afectació de la pandèmia.

Ara s'està disparant la realització de tests d'antígens, però fins fa dues setmanes, a Espanya, amb una població de 47 milions es realitzaven una mitjana de 800.000 tests PCR i uns 200.000 d'antígens. Això són unes 2.100 proves per setmana i per 100.000 habitants. Una xifra que, en proporció no arriba ni a un terç de l'andorrana, amb una mostra de població substancialment menor (77.000).

Per aquest motiu, la fotografia sobre la incidència del virus al Principat és més acurada, més real, que la dels territoris del voltant, tant pel què fa a la taxa de reproducció, com a la xifra d'infectats diaris o al nombre total de persones que han patit la Covid-19.

Fruit d'aquest cribratge massiu és també una detecció precoç de casos que ha evitat en bona part el col·lapse sanitari. Dels 37 llits d'UCI disponibles, ara mateix n'hi ha dos d'ocupats per pacients que tenen el Sars-Cov-2, lluny també de percentatges superiors al 50% de la capacitat hospitalària d'alguns centres de banda i banda de la frontera.

A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell han baixat els pacients ingressats a un total de 20. D'aquests, 17 es troben a planta i 3 a l'UCI, 2 dels quals sota ventilació mecànica. "Són pacients que porten més de 2 mesos a l'UCI i que estan tenint una extubació molt lenta" degut al llarg temps que porten sota ventilació mecànica, ha explicat Benazet.



L'altra bona dada és el nombre de casos diaris. En els darrers tres dies s'estan detectant una mitjana de 43 nous positius que s'eleven a 48 en els darrers 5 dies. Aquesta disminució dels casos també ha permès que la taxa de reproducció continuï disminuint i se situï en 0,86.