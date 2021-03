Marc Rossell s’incorpora al consell d’administració de FEDA Solucions

EncampEl consell d’administració de FEDA ha aprovat el nomenament del secretari d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, com a membre del consell d’administració de FEDA Solucions. El secretari d’Estat s’incorpora així a la filial de FEDA dedicada a les solucions de mobilitat sostenible i eficiència energètica, i podrà aportar la seva visió global de l’estratègia de mobilitat del país.

Rossell assumeix dins la seva secretaria d’Estat la coordinació de l’estratègia nacional de mobilitat sostenible i podrà aportar a FEDA Solucions una visió global que ajudi a integrar les prioritats de mobilitat del país a les iniciatives que impulsa aquesta filial de FEDA. Alhora, servirà per reforçar el vincle entre FEDA Solucions i el Govern, informa la parapública aquest dimarts en un comunicat.

FEDA Solucions es va crear al 2019 com a filial de FEDA dedicada a la mobilitat elèctrica i a les solucions d’eficiència energètica. Des d’aleshores ha dut a terme el desplegament de la xarxa de carregadors de vehicles elèctrics, amb un gran volum de carregadors públics i amb una oferta variada de carregadors d’ús particular i industrial. A més, l’any 2020 va posar en funcionament l’aplicació per fomentar una mobilitat més fàcil i sostenible: Mou_t_b, que ofereix informació sobre les línies d’autobús nacionals; els trajectes recomanats per anar d’un punt a un altre del país; la compra de tiquets de bus, informació dels aparcaments de Canillo i la xarxa de carregadors públics de vehicles elèctrics.

Marc Rossell s’integra al consell d’administració de FEDA Solucions, que està presidit pel director general de FEDA, Albert Moles, i que compta també amb el director de Mitjans Corporatius de FEDA, Miquel Galera; la directora financera de FEDA, Marta Suñé, i el gerent de FEDA Solucions, Xavier Forné.