Marc Vila rebutja la decisió de Govern de dificultar el reagrupament familiar dels immigrants

Andorra la VellaEl Raonador del Ciutadà Marc Vila ha atacat amb duresa a Govern per haver endurit de forma important els requisits econòmics per al reagrupament familiar dels immigrants. Vila ha manifestat que ja ha mostrat de forma extraoficial a l'executiu el seu rebuig i en el futur ho farà de forma oficial. Segons Vila, l'enduriment és un missatge. "No podreu venir i no podreu venir mai", segons el raonador que ha qualificat la mesura com a "cruel".

Assegura que està molt decebut i que no comparteix la motivació governamental que dóna per fet que amb el reagrupament immediatament es comencen a demanar ajudes socials. Vila, en declaració a Andorra Televisió, ha manifestat que qualsevol Tribunal de Drets Humans tombarà la decisió de Govern perquè "és totalment desproporcionada". I ja ha mantingut consultes externes per veure que es pot fer per aconseguir anul·lar aquesta decisió.