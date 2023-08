Marcelo Ponce afirma que els argentins "Sempre volen aprendre la llengua d'allà on van"

Andorra la VellaEn una declaració a ARA Andorra, Riccie Ponce, president de l'Associació d'argentins a Andorra, ha expressat la seva opinió sobre el nou projecte de llei que requerirà un nivell A2 en català per a la renovació del permís de residència al país. Ponce ha destacat que molts argentins que venen a Andorra estan inicialment motivats a aprendre la llengua oficial del país d'acollida. No obstant això, ha remarcat que amb el pas del temps, aquesta motivació es dilueix i es converteix en un repte més gran.

El president de l'associació ha assenyalat que, tot i que molts argentins tenen la voluntat d'aprendre el català, s'han enfrontat a diverses dificultats que han afectat la seva capacitat per fer-ho. En particular, Ponce ha destacat les limitacions de pressupost i recursos per accedir a les classes de català, especialment quan les circumstàncies laborals o de residència canvien.

Ponce ha subratllat que molts argentins tenen la intenció de parlar català i integrar-se a la societat andorrana, però ha reconegut que les limitacions pressupostàries han creat obstacles. Ha instat a considerar una aproximació més flexible que tingui en compte les circumstàncies individuals i els recursos disponibles. A més, ha apel·lat a diferenciar entre aquells que realment volen aprendre la llengua i els que no ho fan, en lloc de tractar-los com a col·lectiu homogeni.