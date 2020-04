Una mare amb un fill discapacitat, increpada quan feia una sortida terapèutica

La Susana Barroca i el seu fill de quatre anys, que té autisme, feia setmanes que no baixaven al carrer a estirar les cames, i malgrat seguir estrictament l'aïllament domiciliari, divendres passat van decidir fer una sortida terapèutica perquè "feia dies que el nen estava inquiet i res se li posava bé". La Susana i el seu fill viuen prop de la plaça que hi ha al costat de Caldea i s'hi van acostar perquè "és un lloc on era difícil que poguéssim trobar ningú i si el nen necessitava córrer, allà no hi hauria el perill que tingués contacte amb altres persones". Però no van fer ni quatre passes que una dona, des del seu balcó, va començar a insultar-los. "Ens cridava que marxéssim a casa, que ella havia donat positiu i que no teníem dret a estar allà perquè posàvem en perill tothom; el que més greu em sap és que ens va començar a gravar amb el mòbil", explica la Susana , que continua dient, "jo li vaig explicar que el meu fill té autisme i necessita sortir fora de casa per estar bé emocionalment, però ella seguia increpant-nos amb el telèfon".



Per a casos com aquest, l' Associació d'Afectats d'Autisme d'Andorra ( Autea ) recomana portar sempre un informe mèdic a la bossa per poder demostrar que la sortida està autoritzada, però en algunes ocasions, la intolerància d'alguns veïns arriba a límits inesperats. "Afortunadament, just quan la dona ens gravava va arribar una agent de circulació i vaig poder explicar-li el que estava passant", recorda la Susana . L'agent va ordenar la persona del balcó que deixés de tenir aquella conducta i va explicar-li que les famílies com la de la Susana tenen tot el dret a sortir al carrer. "Finalment només va quedar en un fet puntual", assegura, "però demanem a tota la població que sigui tolerant amb nosaltres i que no es fiqui a la vida dels altres perquè no coneixen el cas particular de cadascú". Per últim, recorda que si algú té dubtes, el més sensat és que truqui a la policia, en comptes de sortir a escridassar la gent pel balcó.