Maria Cosan nega que com a auditora externa de BPA mai se li comuniqués que es compensava clients en negre fora d'Andorra

Andorra la VellaMaria Cosan, parlant de l’època en què era auditora de KPMG i havia auditat BPA, ha estat molt contundent respecte a que mai va tebnir coneixement de les operatives de compensació que feia l’entitat. Aquesta operativa es feia amb dues persones (clients de BPA) trobant-se a Espanya intercanviaven diners per evitar que haguessin de passar per la frontera ni de pujada ni de baixada. Un client (l’especialista era Rafael Pallardó com a testaferro del mafiós xinès Gao Ping) tenia diners en negre a Espanya. Els entregava a Espanya a un altre client que els volia baixar des d’Andorra i posteriorment la mateixa quantitat es traspassava de forma interna de BPA. Així es ‘compensava’

Maria Cosan ha destacat que “aquesta operativa no s’examinava perquè no érem conscients que existís”. Ha deixat clar que en cap cas els informes d’auditoria avalaven les compensacions. No estaven reflectides en les pràctiques que el banc reportava als auditors de KPMG. Cosan ha manifestat que una compensació “per a mi no entra part de l’operativa normal d’un banc”. Ha deixat clar que considera errònia la manifestació de Joan Pau Miquel respecte que les autoritats financeres i els auditors havien avalat aquesta pràctica.

“Si al senyor Miquel li deien que ens explicaven les compensacions, no ho sé. El que sé és que a nosaltres no ens ho explicaven”, ha assegurat. Cosan ha fet aquestes manifestacions en el torn de preguntes que li està fent el fiscal Alfons Alberca aquesta tarda en el marc de la sessió del judici del ‘cas BPA’.