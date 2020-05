La marihuana, la droga més comissada per la policia en els darrers sis anys

Aquest diumenge feia sis anys justos del decomís més gran mai fet fins a la data per la policia, 24 quilograms d’haixix en l’anomenada ‘operació Block’. Una xifra que només dos anys després es veuria superada en l’’operació Jumi’, en la que es van comissar quatre quilograms més del mateix producte, és a dir, 28 quilograms. La data de l’’operació Block’ serveix a la policia per fer balanç de sis anys de lluita contra els estupefaents. La marihuana ha estat en aquests anys el tipus de droga que més ha decomissat la policia.

Així, segons informa la policia a través del seu compte de Twitter, en aquests sis anys s’han segrestat 65 quilograms de marihuana; 55 quilograms d’ haixix i mig quilogram de cocaïna. A més a més, s’han intervingut més de 165.000 euros de procedència il·lícita, tal com assenyalen des del cos de l’ordre. Recorden, a més, que el grup d’estupefaents ha tingut com a finalitat “retirar el màxim possible de drogues” dels carrers i “portar davant la justícia tota persona vinculada amb el tràfic d’estupefaents”. En aquest sentit, subratllen que un dels objectius principals és erradicar les drogues i sobretot aquelles que estan destinats a menors d’edat i els col·lectius més sensibles.