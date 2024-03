Marín assegura que cap persona desnonada es quedarà al carrer

Andorra la Vella"Cap desnonat es quedarà al carrer". Així de contundent s'ha manifestat la ministra d'Afers Socials Trini Marín respecte a què pot passar amb les persones que estan sent objecte d'un desnonament i no tenen mitjans per accedir a un altre habitatge. Marín ha garantit que el seu ministeri donarà cobertura en tots els casos, i per això disposen d'una certa quantitat d'habitatges que "hem llogat o ens cedeix la Creu Roja o Càritas i també pisos en propietat de Govern, ja que s'ha treballat durant fa anys per tenir aquesta garantia i, per tant, d'una manera o d'una altra la gent que ha patit un desnonament tindrà un sostre".

Marín ha incidit en el fet que aquest recurs no és només per a les persones desnonades, sinó que està a disposició de la gent que ho pot necessitar com "una dona que pateix maltractaments o una persona que es troba en una situació de vulnerabilitat i estan sols". Marín ho ha explicat en unes declaracions fetes al programa Avui serà un bon dia de Ràdio Nacional d'Andorra.