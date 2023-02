Marquina reitera que els canvis en la graella no havien de passar pel comitè

Andorra la VellaNo és preceptiu que les propostes per a la requalificació de la graella salarial que vol impulsar l'executiu hagin de ser validades pel comitè tècnic d'organització i gestió en què estan representats els sindicats. Així ho ha corroborat aquest dimecres el ministre portaveu en funcions, Cesar Marquina, reiterant les paraules de la titular d'Administracions Públiques i Participació Ciutadana en funcions, Trini Marín, que dimarts va sortir al pas de les reaccions que la revisió de la graella està generant entre els treballadors.

És previst que en els dies vinents la ministra es reuneixi amb els representants dels sindicats amb els quals "compartirà el procés i els passos" que s'han seguit fins ara i "si hi ha aportacions es prendrà nota", tal com ha destacat Marquina que ha afegit que des del ministeri han estat "sempre a l'escolta" de l'opinió dels treballadors.

Cal destacar que des del Sindicat de personal adscrit a l'administració general (Sipaag) es considera que el comitè havia d'haver estat informat del procés de revisió de la graella, mentre que des del ministeri es considera que no calia, tal com ha reiterat Marquina després que ho fes Marín i apel·lant tant a la llei de la funció pública com als reglaments. De totes maneres, el portaveu de l'executiu en funcions ha aclarit que si es demostra que s'està fent una "interpretació errònia" de la llei es corregirà. Malgrat això, ha incidit que la lectura que es fa des del Govern és que "no era absolutament necessari" fer aquest trasllat de la informació al comitè.

Marquina ha recordat que el procés per a la revisió de la graella salarial es va iniciar el 2021 i que hi ha 543 posicions de treball que han estat avaluades. El treball l'ha dut a terme una empresa. En la reunió que han de tenir representants del ministeri i els sindicats s'analitzaran els passos que s'han fet "sense compartir detalls ni noms de persones".

D'altra banda, i qüestionat sobre l'impacte que els canvis a la presidència de la farmacèutica Grifols podrien comportar sobre el laboratori P3 que es vol instal·lar a Ordino, el ministre ha destacat que no hi haurà "cap canvi" i que el projecte continua el seu curs normal, amb l'objectiu que aquest centre de recerca pugui estar enllestit el 2025.