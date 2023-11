Marsol afirma que hi ha més de 2.200 pisos buits que es podrien destinar al lloguer

Andorra la VellaMarsol ha estat aquest matí als micròfons d'RTVA, al programa 'Avui serà un bon dia', per donar el seu punt de vista sobre la manifestació que va tenir lloc aquest dimarts. Una de les preguntes que ha contestat ha estat referent als pisos buits com a una de les possibles potes per tractar la problemàtica de l'habitatge. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge ha exposat que durant el primer semestre de l'any vinent es començaran a presentar més propostes per fer créixer el mercat existent i que una d'elles podria passar per estudiar com es podrien incloure pisos que actualment estan en desús. Segons ha explicat, hi ha al voltant d'uns 2.200 pisos buits amb consum zero. També ha exposat que no descartaria dimitir si no s'aconsegueixen resultats tangibles.