Marsol "confia" en l'acord entre la patronal i els sindicats per l'augment dels salaris

Andorra la VellaLa titular de Treball, Conxita Marsol, s’ha expressat amb optimisme respecte a les negociacions en curs entre sindicats i patronal per a l’augment dels salaris. En una declaració avui, Marsol ha indicat que confia plenament en el diàleg social i espera que no sigui necessària la intervenció del Govern.

Marsol ha destacat la seva postura, afirmant: “Si hi ha acord, no intervindrem, això no seria coherent”. Tal com ha informat RTVA, la ministra considera que un eventual acord demostraria que les parts involucrades han defensat adequadament els seus drets, evitant així la necessitat d’una intervenció governamental.

La ministra ha subratllat la seva confiança en la capacitat de les dues parts per arribar a una solució consensuada. No obstant això, en cas que les negociacions no arribin a bon port, Marsol ha assegurat que el Govern prendrà les decisions necessàries en benefici de l’interès general.